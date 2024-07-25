«Фахверк и дерево»: в центре Зеленоградска отремонтировали дом 1930-х годов

В центре Зеленоградска завершили ремонт дома 1937 года постройки. Здание находится на улице Володарского, 5.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик обновил фундамент, фасад и крышу дома. Для основной части здания подобрали светлый оттенок, первый этаж декорировали под песчаник. Стены украсили под фахверк. Специалисты также восстановили элементы деревянного зодчества.
Изначально капитальным ремонтом дома на улице Володарского в Зеленоградске занималась компания «МиАрт». В 2021 году с ней заключили контракт на 10,3 миллиона рублей. Подрядчик занимался обустройством систем водоотведения и водоснабжения, обновлением фасада, крыши и подготовкой документации. Однако с ним расторгли договор после изменения конструктивных решений.
Два новых контракта на общую сумму 20,8 миллиона рублей заключили с ООО «БСК» в 2023 году. По договору компания должна была разработать проектную документацию и капитально отремонтировать фундамент, фасад и крышу дома.