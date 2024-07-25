«Фахверк и дерево»: в центре Зеленоградска отремонтировали дом 1930-х годов

Изначально капитальным ремонтом дома на улице Володарского в Зеленоградске занималась компания «МиАрт». В 2021 году с ней заключили контракт на 10,3 миллиона рублей. Подрядчик занимался обустройством систем водоотведения и водоснабжения, обновлением фасада, крыши и подготовкой документации. Однако с ним расторгли договор после изменения конструктивных решений.