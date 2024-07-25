Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового худрука балетной труппы назначили в НОВАТе

Им стал Александр Омар.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета назначили нового художественного руководителя балетной труппы артистов. Эту должность займет Александр Омар, который приступит к работе в сентябре, сообщается на сайте учреждения.

Там отмечают, что «в юбилейный для НОВАТа сезон пост руководителя новосибирского балета впервые за долгое время займет хореограф с успешным опытом постановки балетных спектаклей».

Новосибирским зрителям Александр Омар известен по постановке собственной авторской версии балета «Корсар», которую он представил на сцене НОВАТа в апреле этого года. Кроме того, он знаком театралам благодаря участию в многочисленных спектаклях НОВАТа.

Уточняется, что артисты труппы уже знакомы с новым худруком благодаря совместной работе.

театр