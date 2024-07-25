Новая система расчетов за электроэнергию и скидки болельщикам. Что изменится с 1 августа?

Новая система расчетов за свет
В стране заработает новая система расчетов за электроэнергию. В нее внесут кадастровые сведения и количество счетчиков, записанных на одного потребителя.
Случайная генерация автономеров
Обычные госномера будут выдаваться путем случайной автоматической генерации через модуль «Государственные номерные знаки».
Скидки для болельщиков на ЧМ по футзалу
Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в Андижане, Бухаре и Ташкенте. Все аккредитованные на мероприятие лица, а также болельщики получат скидку в 50% на железнодорожные билеты и возможность бесплатно пользоваться автобусами и метро. Льготой можно воспользоваться с августа по октябрь.
Отопление из медицинского мусора
Инвестор проекта, компания из США Sayar, учредила предприятие, которое займется переработкой медицинских отходов в теплоэнергию. Сырье для производства будут направлять медицинские учреждения всех типов начиная уже с 1 августа этого года. Им же по утвержденным тарифам компания будет продавать выработанную тепловую энергию.
Цифровизация судебно-медицинской экспертизы
На территории Научно-методического центра цифровой криминалистики будет создан Научно-исследовательский институт. С 1 августа этого года новый институт начнет проводить судебно-медицинские экспертизы и исследования, к концу 2024-го — экспертизу больших объемов информации для расширения своих возможностей в сфере.
Землю на аукцион
В Узбекистане начнут более эффективно использовать пустующие земельные участки. С августа и до конца текущего года на аукционы будут выставлены земли под строительство современных комплексов и сервисных объектов.
Получить место в общежитии онлайн
Начиная с 2024/2025 учебного года все студенты будут размещаться в студенческих общежитиях государственных высших учебных заведений в онлайн-режиме. Прием заявок на размещение в общежитии стартует 1 августа и будет продолжаться до конца учебного года.