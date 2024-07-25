Новая система расчетов за электроэнергию и скидки болельщикам. Что изменится с 1 августа?

Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в Андижане, Бухаре и Ташкенте. Все аккредитованные на мероприятие лица, а также болельщики получат скидку в 50% на железнодорожные билеты и возможность бесплатно пользоваться автобусами и метро. Льготой можно воспользоваться с августа по октябрь.