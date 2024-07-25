100 новых домов в Кульсары для пострадавших от паводка сдадут в сентябре

Вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов с рабочим визитом посетил Жылыойский район и проинспектировал ход строительства 100 домов в микрорайоне Болашак.
Строительство жилья для населения, пострадавшего от паводка, ведется по производственному графику.
На сегодня там залит фундамент 86 домов общей площадью 100 кв. м., возведены стены 66 домов, перекрыта кровля 14 строений.
В строительстве задействованы 8 местных подрядных организаций и 233 рабочих. Дома планируют ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года.
Вице-министр поручил ответственным руководителям увеличить объем рабочей силы на объекте и завершить строительство согласно утвержденному графику.