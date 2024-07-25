Новый сезон охоты открывается в Хабаровском крае

Все половозрастные группы лося доступны для охоты с 1 октября по 10 января, а взрослые самцы — с 1 по 30 сентября. Сроки для половозрастных групп сибирской косули те же, что и у лося, а вот на взрослого самца разрешено охотиться только с 20 августа по 20 сентября.