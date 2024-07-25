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Новый сезон охоты открывается в Хабаровском крае

С 1 августа можно добывать новые виды животных.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае скоро откроется новый сезон охоты. С 1 августа жители региона смогут добывать копытных животных и медведей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В управлении охотничьего хозяйства рассказали о точных сроках. Так, с 1 августа по 31 декабря можно добывать медведя, с 1 августа по 30 ноября — снежного барана, а на дикого северного оленя можно ходить до 10 января.

Все половозрастные группы лося доступны для охоты с 1 октября по 10 января, а взрослые самцы — с 1 по 30 сентября. Сроки для половозрастных групп сибирской косули те же, что и у лося, а вот на взрослого самца разрешено охотиться только с 20 августа по 20 сентября.

Все половозрастные группы благородного оленя (изюбря) открыты с 1 октября по 10 января, а взрослые самцы — в течение сентября.

На кабана все виды охоты в Хабаровском крае запрещены. Это указано в постановлении правительства от 28 февраля прошлого года.

флора и фауна