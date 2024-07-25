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Татарский народный праздник «Сабантуй» пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля

Праздник Плуга состоится в Автозаводском парке.

Источник: Нижегородская правда

Татарский народный праздник «Сабантуй» (6+) пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля, сообщают организаторы.

Праздник Плуга состоится в Автозаводском парке. В этом году событие отметят вместе с 20-летием национально-культурной автономии татар Нижегородской области.

В программе — концерты, татарское подворье, выставки-продажи и национальная кухня, интерактивы, мастер-классы, конкурсы, призы, военно-патриотическая станция, самобытные игры и открытый чемпионат по национальной борьбе на поясах. Хедлайнером праздника станет Салават Фатхетдинов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru была опубликована программа «Русской Тоскании» 27 — 28 июля.

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