В Новосибирске сотрудники ГАИ в течение недели будут проверять таксистов

В Новосибирске в четверг, 25 июля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», в рамках которого сотрудники ГАИ уделят пристальное внимание водителям, оказывающим услуг извоза. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.