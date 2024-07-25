В Новосибирске сотрудники ГАИ в течение недели будут проверять таксистов

В Новосибирске в четверг, 25 июля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», в рамках которого сотрудники ГАИ уделят пристальное внимание водителям, оказывающим услуг извоза. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
Как сообщается, в течение недели инспекторы усилят контроль за соблюдением водителями обязательных требований к перевозке пассажиров и грузов легковым транспортом.
Особо внимание обратят на легальность предоставляемых услуг, а также уделят время проверке технического состояния автомобилей такси, а также наличию полисов обязательного страхованию гражданской ответственности.
Рейды продлятся до конца июля.