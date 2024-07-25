Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две омские улицы временно перекроют из-за иртышского Сабантуя

В местах перекрытия также запретят парковку.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в субботу, 27 июля, из-за проведения иртышского Сабантуя перекроют две улицы и запретят на них парковку, сообщили в дептрансе.

Временное перекрытие продлится с 10:00 до 18:00 часов, парковка будет запрещена с 8:00 до 18:00 часов.

Под перекрытие попали следующие улицы:

— улица 1-я Затонская (на участке от улицы Красный Путь до территории парка «Зеленый остров»);

— улица 2-я Затонская (на участке от улицы Красный Путь до улицы Крутой Яр).

Омичей просят заранее планировать свои маршруты, а водителей обращать внимание на временно установленные дорожные знаки.

Ранее мы писали, что омичей приглашают на иртышский Сабантуй.