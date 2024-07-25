Две омские улицы временно перекроют из-за иртышского Сабантуя

В Омске в субботу, 27 июля, из-за проведения иртышского Сабантуя перекроют две улицы и запретят на них парковку, сообщили в дептрансе.
Временное перекрытие продлится с 10:00 до 18:00 часов, парковка будет запрещена с 8:00 до 18:00 часов.
Под перекрытие попали следующие улицы:
— улица 1-я Затонская (на участке от улицы Красный Путь до территории парка «Зеленый остров»);
— улица 2-я Затонская (на участке от улицы Красный Путь до улицы Крутой Яр).
Омичей просят заранее планировать свои маршруты, а водителей обращать внимание на временно установленные дорожные знаки.
Ранее мы писали, что омичей приглашают на иртышский Сабантуй.