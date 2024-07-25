Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенческий мостик полностью демонтировали в Нижнем Новгороде

На его месте будет построен новый.

Студенческий мостик через овраг в Университетском переулке полностью демонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Обследования конструкции показало, что ее износ на сегодняшний день составляет более 80%.

В рамках реализации проекта по созданию террасного парка в Почаинском овраге мост планируется построить заново. Сейчас подрядчик занимается инженерной подготовкой территории, в частности строительством системы водоотведения и укреплением склонов.

Ранее Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода опубликовал пути обхода закрытого Студенческого мостика.

строительство