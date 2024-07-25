Студенческий мостик полностью демонтировали в Нижнем Новгороде

Студенческий мостик через овраг в Университетском переулке полностью демонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Обследования конструкции показало, что ее износ на сегодняшний день составляет более 80%.
В рамках реализации проекта по созданию террасного парка в Почаинском овраге мост планируется построить заново. Сейчас подрядчик занимается инженерной подготовкой территории, в частности строительством системы водоотведения и укреплением склонов.
Ранее Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода опубликовал пути обхода закрытого Студенческого мостика.