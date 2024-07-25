Главные новости 25 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 25 июля 2024 года.
В Калужской области разбился вертолет Ми-28
В Жиздринском районе разбился вертолет из-за технической неисправности. Экипаж погиб, разрушений на земле нет. На месте работает комиссия ВКС и спасатели.
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки
Президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок, чтобы сохранить демократию и передать эстафету новому поколению. Он считает, что это лучший способ объединить народ.
СМИ: неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион
Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России организация NS/WP National-Socialism/White Power*, передает украинский телеканал «Прямой». Нацисты обвиняют Фарион в разжигании языковой ненависти.
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
С 25 июля банки блокируют переводы на два дня, если получатель числится в базе мошенников. Доцент РЭУ Татьяна Белянчикова рассказала, как избежать задержек и попадания в эту базу.
СМИ: задержан глава Военно-строительной компании Белков
Гендиректор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Претензии следствия к нему могут расшириться, особенно учитывая курирование его работы бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, обвиняемым в коррупции.