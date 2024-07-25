Подработка на лето в Ростове: Когда за работу актера, съемку роликов и даже тайное посещение IT-курсов заплатит работодатель

По словам соискателя, такой вариант отлично подойдет для студентов и школьников, ведь график довольно гибкий: 3−4 часа в день занимаешься пиксельным творчеством, а все остальное время гуляешь с друзьями или смотришь сериалы. Не работа, а мечта для поколения тик-тока. Никаких тебе выгораний, тяжелых рюкзаков за спиной и подносов с бокалами. За все про все обещают от 15 тысяч рублей.