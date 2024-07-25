Подработка на лето в Ростове: Когда за работу актера, съемку роликов и даже тайное посещение IT-курсов заплатит работодатель

Каждый год сотни подростков озадачиваются поисками подработки на лето. Одни мечтают накопить на новенький смартфон, другие хотят самостоятельно оплачивать мелкие хотели на маркетплейсах, третьи стараются доказать родителям самостоятельность и независимость.
Цели разные, но задача одна — найти в короткие сроки место с нормальной оплатой и адекватным начальством. Причем, если еще пару лет назад популярностью пользовались вакансии промоутера, курьера или официанта, то сейчас перед зуммером открывается целый мир интересного и прогрессивного.
Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» составили топ самых популярных предложений для подростков, а также разузнали о зарплате, условиях и самых необычных вакансиях.
РОЛИКИ ДЛЯ МАРКЕТ-ПЛЕЙСОВ.
Первый в нашем списке новомодных должностей — контент-мейкер. Да, да, оказывается для такой работы могут подойти и соискатели от 14 лет. Главная задача подростка ежедневно снимать по 10 рекламных роликов для маркетплейсов, а также выкладывать видео в пяти социальных сетях.
По словам соискателя, такой вариант отлично подойдет для студентов и школьников, ведь график довольно гибкий: 3−4 часа в день занимаешься пиксельным творчеством, а все остальное время гуляешь с друзьями или смотришь сериалы. Не работа, а мечта для поколения тик-тока. Никаких тебе выгораний, тяжелых рюкзаков за спиной и подносов с бокалами. За все про все обещают от 15 тысяч рублей.
За эти деньги потребуют быть активным, позитивным и на связи с куратором. Буквально 5 лет назад тыкать в телефончик считалось чем-то зазорным, сейчас же — вполне себе оплачиваемая работа. Как минимум, на латте, чипсы и поездки на самокате точно должно хватить.
ЗВУЧИТ, КАК ПЕСНЯ С ЗП В 112 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Следующий лот примерно из той же серии. Вашему вниманию предлагается должность сотрудника маркет-плейса. Главная задача — сборка заказов по списку. В описании к вакансии указано, что работать можно от четырех часов в день, при этом опыт и навыки не имеют значения. Только вот зарплату за такой труд соискателей работодатель указывает космическую — от 112 тысяч рублей в месяц.
Дорогие мамы и папы, кажется, мы в этой жизни делали что-то не то. Образование, карьерный рост — глупости. Четыре часа в день выдаешь заказы и уже через месяц плаваешь в деньгах, прямо как Скрудж Макдак.
Звучит как песня, но есть и но. Под такой сказочной вакансией абсолютно нигде не указано про формат трудоустройства: никаких договоров, оформлений и прочего. Звучит словно сладкая ложь. Так что будьте аккуратны и лучше помогите своему чаду более детально изучить вакансию, а заодно и разузнать о гарантиях.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКТЕРЫ.
Эта подработка подойдет для будущих Бредов Питтов и Анжелин Джоли. Мечтал покорять театральные подмостки, филигранно отыгрывал озноб и температуру, когда очень не хотелось идти в школу? Родственники всегда велись на твои розыгрыши, а в школьном спектакле получал главные роли? Тогда эта работа для тебя.
Поставил галочки на большинстве вопросов и вот она вакансия актера массовых сцен. По словам соискателя, юному дарованию от 14 лет предлагается множество крупных проектов с гонорарами, оплата по факту, работа с профессионалами в индустрии актерства, гибкий график и даже карьерная лестница.
Все бы ничего, только вот, как и в прошлом объявлении никаких уточнений о формате трудоустройства, регулярности выплат и частоте проектов. В заявке указаны пространное уточнение по зарплате — от 30 до 70 тысяч рублей. Но за какой промежуток можно получить хотя бы минимум и сколько длятся съемки, не говорится.
Зато автор уточняет, что работа, действительно, креативная. Нужно участвовать в съемках клипов в роли уличной массовки или исполнять роль, согласно поставленных целей.
Звучит интересно, но лучше если все же сами родители прозвонят и узнают все условия.
ЗАРАБОТАТЬ НА РЕКЛАМЕ.
Не очень любители сцену, но сиять в лучах прожекторов — давняя мечта? Тогда этот сектор приз на барабане по вашу душу! Итак, будущим Водяновым и Кроуфорд предлагается подработка в роли фотомодели. Слоган объявления буквально подкупает подростка: «Хочешь стать звездой рекламы? Тогда присоединяйся к нам!».
Главное условие — возраст от 14 лет, любовь к людям и общению, готовность к фото и видеосъемкам. За это любителям ярких кадров предлагают гибкий график, уютную рабочую атмосферу, возможность профессионального развития и какую-то фантазийную зарплату от 95 тысяч.
Как часто придется работать, нужно ли подписывать какой-то контракт, сколько съемок будет в месяц и какой минимум платы за все это предусмотрено. Так много вопросов и так мало ответов. Так что лучше заручиться помощью родителей и внимательно расспросить агента о самых разных нюансах.
ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗАПЛАТЯТ.
И, наконец, на финал вакансия для тех, кто любит точные науки, мечтает стать будущим Стивом Возняком и не мыслить своей жизни без компьютера и языков программирования.
Обычно, чтобы более детально погрузиться в тему до поступления в универ, подростку и его родителям нужно будет выложить кругленькую сумму за мастер-классы и вебинары. А тут, со слов соискателя, за обучение будут платить вам. Привлекательны не только условия, но и название вакансии — тайный слушатель на тестовый урок.
Итак, разбираемся, чтобы же это за зверь такой. Буквально с первых же слов объявления компания заявляет: «Детская школа программирования приглашает к сотрудничеству старшеклассников и студентов испытать на себе роль ученика программиста и внести вклад в образовательную среду».
— Во только что же все-таки нужно делать? — задается вопросом заинтересованный подросток.
Но ответа из объявления не узнает.
Оказывается, суть в том, чтобы участвовать в тестовых уроках по программированию в качестве ученика, давать обратную связь о качестве и содержании уроков, помогать определять, насколько понятен и интересен материал.
Будущему работнику обещают гибкий график, зп от 1 500 до 10 000 тысяч рублей, в зависимости от количества прослушанных лекций, удаленный формат и возможность получить новые знания.
Вот это мы понимаем новый уровень подработки. Современные проблемы, требуют современных решений. Так что дерзайте, ищите, но обязательно заручитесь помощью и поддержкой родителей — не стоит забывать про старую добрую русскую поговорку: мягко стелят, да жестко спать. Поэтому прежде, чем поверить — все хорошенько проверить, не наступив на грабли разочарований.