В Новосибирске автобус и две маршрутки изменят схемы движения из-за ремонта теплотрассы

Из сообщения городской администрации следует, что компания ООО «Чистая энергия» проводит модернизацию теплосети на улице Семьи Шамшиных. В связи с этим, до 1 ноября будет перекрыт перекресток с улицей Крылова, а также участок между улицами Крылова и Фрунзе.
На время проведения работ маршруты автобуса № 31 и маршрутного такси № 11 были изменены. Они следуют по улицам Гоголя, Ольги Жилиной, Фрунзе и Семьи Шамшиных в обоих направлениях. Маршрутное такси № 48 объезжает место проведения ремонтных работ по улицам Крылова, Ольги Жилиной и Гоголя.
Ранее «Прецедент» сообщал, что трамваи № 13 попали в пробку в Новосибирске из-за брошенного BMW.