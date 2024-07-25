В Новосибирске автобус и две маршрутки изменят схемы движения из-за ремонта теплотрассы

Из сообщения городской администрации следует, что компания ООО «Чистая энергия» проводит модернизацию теплосети на улице Семьи Шамшиных. В связи с этим, до 1 ноября будет перекрыт перекресток с улицей Крылова, а также участок между улицами Крылова и Фрунзе.