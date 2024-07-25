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В Новосибирске автобус и две маршрутки изменят схемы движения из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске до 1 ноября автобус № 31 и маршрутки № 11 и № 48 будут ходить по измененным схемам. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии города.

Из сообщения городской администрации следует, что компания ООО «Чистая энергия» проводит модернизацию теплосети на улице Семьи Шамшиных. В связи с этим, до 1 ноября будет перекрыт перекресток с улицей Крылова, а также участок между улицами Крылова и Фрунзе.

На время проведения работ маршруты автобуса № 31 и маршрутного такси № 11 были изменены. Они следуют по улицам Гоголя, Ольги Жилиной, Фрунзе и Семьи Шамшиных в обоих направлениях. Маршрутное такси № 48 объезжает место проведения ремонтных работ по улицам Крылова, Ольги Жилиной и Гоголя.

Ранее «Прецедент» сообщал, что трамваи № 13 попали в пробку в Новосибирске из-за брошенного BMW.