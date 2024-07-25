Странные тревожные гудки разбудили жителей Советского района Воронежа

Между тем, в течение последних суток экстренных происшествий в Воронеже и области зафиксировано не было. От властей информации о включении сирен также не поступало. Некоторые воронежцы предположили, что гудки могли доноситься с одного из городских заводов, вроде как такое периодически случалось и раньше.