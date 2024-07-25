Между тем, в течение последних суток экстренных происшествий в Воронеже и области зафиксировано не было. От властей информации о включении сирен также не поступало. Некоторые воронежцы предположили, что гудки могли доноситься с одного из городских заводов, вроде как такое периодически случалось и раньше.
Странные тревожные гудки разбудили жителей Советского района Воронежа
Обитатели улицы Домостроителей пожаловались на странные звуки, которые разбудили их рано утром 25 июля. По словам очевидцев, гудки продолжались на протяжении 10 минут, зафиксировали странные звуки примерно в 5 часов 40 минут утра. Помимо улицы Домостроителей, гудки слышали и в других местах.