С бойцом СВО простятся в селе Чара Забайкальского края

— С 2004 г. по 2006 г. проходил срочную службу в рядах Российской Армии (ВВС Читинской области, п. Домна). Работал в Новочарской дистанции пути, затем по благоустройству посёлка. 2 года на Ямале, по снабжению газоэлектростанций. Работал по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, — написали в телеграмм-канале администрации.