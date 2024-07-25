С бойцом СВО простятся в селе Чара Забайкальского края

Боец СВО героически погиб в зоне проведения спецоперации. Он родился в 1986 году в городе Ангарск Иркутской области. Ребенком переехал в Новую Чару с родителями. Был выпускником НСОШ № 2. Дмитрий отправился на передовую 25 марта 2024 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Каларского округа.
— С 2004 г. по 2006 г. проходил срочную службу в рядах Российской Армии (ВВС Читинской области, п. Домна). Работал в Новочарской дистанции пути, затем по благоустройству посёлка. 2 года на Ямале, по снабжению газоэлектростанций. Работал по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, — написали в телеграмм-канале администрации.
Проститься с героем можно будет 26 июля в 13:00 у здания морга в селе Чара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с участником спецоперации просились в Жигаловском районе.