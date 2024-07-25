Ближайшие новогодние выходные в России будут длиться 11 дней

Нерабочие праздничные дни: с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 года; с 22 по 23 февраля; с 8 по 9 марта; с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая; с 12 по 15 июня; со 2 по 4 ноября; с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 год.