В Волгоградскую область идет ночное похолодание до +8

В Волгограде 26, 27 и 28 июля существенных осадков не ожидают. Температура воздуха днем будет постепенно расти: если в пятницу она достигнет +28 градусов, то уже в воскресенье будет +30. В Пятницу и выходные будет дуть северный ветер, днем его порывы будут сильнее: до 6−11 метров в секунду, что тоже поможет пережить жару.