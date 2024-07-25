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В Волгоградскую область идет ночное похолодание до +8

Днем в выходные сохранится изнуряющая жара.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Волгоградского ЦГМС предупреждают жителей региона о грядущем ночном похолодании. В самом Волгограде в ближайшие три ночи погода будет комфортная — приятная прохлада от +15 до +19 градусов. А в отдельных районах области ночью, 28 июля, будет всего +8 градусов. При этом днем жители будут снова страдать от жары.

В Волгограде 26, 27 и 28 июля существенных осадков не ожидают. Температура воздуха днем будет постепенно расти: если в пятницу она достигнет +28 градусов, то уже в воскресенье будет +30. В Пятницу и выходные будет дуть северный ветер, днем его порывы будут сильнее: до 6−11 метров в секунду, что тоже поможет пережить жару.