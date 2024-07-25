Женщина спугнула медведицу и двух медвежат с кладбища в Братском районе

— Если медведь находится недалеко от вас — лучше попытаться визуально увеличить свои габариты, вытянув в стороны или вверх руки, подняв рюкзак, используя одежду — для медведя это может создать видимость крупного противника, с которым лучше не связываться. Не рекомендуется в этой ситуации сразу убегать — это может спровоцировать погоню, — рассказывают в пресс-службе ведомства.