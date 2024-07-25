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Женщина спугнула медведицу и двух медвежат с кладбища в Братском районе

Для самозащиты она использовала шумовые петарды.
Источник: Комсомольская правда

24 июля в дежурную часть полиции поступило обращение от женщины, которая с утра увидела медведицу и двух медвежат на территории кладбища. Произошло это в посёлке Боровской Братского района. Местная жительница воспользовалась шумовыми петардами, чтобы отвлечь хищников. После этого животные убежали в лес. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Иркутской области.

— Если медведь находится недалеко от вас — лучше попытаться визуально увеличить свои габариты, вытянув в стороны или вверх руки, подняв рюкзак, используя одежду — для медведя это может создать видимость крупного противника, с которым лучше не связываться. Не рекомендуется в этой ситуации сразу убегать — это может спровоцировать погоню, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Работники полиции также советуют не привлекать внимание медвежат. А передвигаться стоит большими и шумными компаниями. Это поможет отпугнуть зверя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реках Бирюса и Уда Иркутской области продолжает прибывать вода.