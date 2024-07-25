Работа с обращениями граждан на приемах в госорганах Узбекистана будет сопровождаться обязательным сурдопереводом

Обязательное участие сурдопереводчика распространяется на приемы граждан в министерствах, ведомствах и организациях госструктуры, а также на предприятия с госдолей более 50%. Это требование, в соответствии с постановлением президента о мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью, вступит в силу 1 января 2025 года.
Для этого во всех подразделениях госорганов появится заместитель руководителя, который будет отвечать за создание благоприятной и беспрепятственной среды для людей с инвалидностью. Кроме того, один из сотрудников по работе с обращениями граждан обучится на курсах сурдоперевода.