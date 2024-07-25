Глава Перми планирует создать комиссию по контролю безбилетных пассажиров

Информация о новом законопроекте была опубликована в канале утром 25 июля. Мэр Перми внёс документ на рассмотрение в краевой парламент. Согласно проекту закона, новая комиссия должна будет контролировать оплату проезда в городском транспорте, а также рассматривать протоколы о безбилетном проезде.