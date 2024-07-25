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Глава Перми планирует создать комиссию по контролю безбилетных пассажиров

Проект закона Эдуард Соснин внёс в краевой парламент.

Глава Перми Эдуард Соснин планирует создать комиссию по контролю правонарушений на транспорте, сообщает телеграм-канал «Парламент Пермский край».

Информация о новом законопроекте была опубликована в канале утром 25 июля. Мэр Перми внёс документ на рассмотрение в краевой парламент. Согласно проекту закона, новая комиссия должна будет контролировать оплату проезда в городском транспорте, а также рассматривать протоколы о безбилетном проезде.

«Планируется, что передача полномочий позволит централизовать этот процесс, более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов, а также усовершенствовать работу с судебными приставами», — сообщает краевой парламент со ссылкой на администрацию Перми.

Рассмотрение проекта, внесённого главой города, запланировано на август 2024 года. В случае его утверждения, комиссия начнёт свою работу в январе 2025 года.