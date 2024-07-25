В Омске откажутся от салюта в честь Дня города

Городские власти не будут проводить праздничный салют на День города. Фейерверк не значится в афише событий праздника. Ранее власти отказались и от проведения салюта на День Победы. Тогда губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что салют в городе будет проведён, когда все участники СВО вернутся домой с победой.
Отметим, что на День города в Омске запланирован бесплатный концерт группы «5УТРА» в Омской крепости, и концерт Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ» и группы «Пицца» на Соборной площади.
На проспекте Ленина пройдет фестиваль Кулинарный Любинский, где испекут огромный пирог в виде ракеты «Ангара» длиной около 10 метров, а на Аллее Олимпийцев запланирован турнир по киберспорту. Кроме того, 3 августа в Омске состоится Сибирский международный марафон.