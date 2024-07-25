В Омске откажутся от салюта в честь Дня города

Городские власти не будут проводить праздничный салют на День города. Фейерверк не значится в афише событий праздника. Ранее власти отказались и от проведения салюта на День Победы. Тогда губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что салют в городе будет проведён, когда все участники СВО вернутся домой с победой.