В Отбасы банке прокомментировали запрет на лечение зубов за счет пенсионных

— Существует мнение, что это личные средства вкладчиков ЕНПФ, которые они вправе использовать так, как считают нужным. Но Отбасы банк, как уполномоченный оператор по использованию ЕПВ, обязан обеспечить целевое использование данных средств в соответствии с законом. Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021—2024 годов оплатили государству в виде налогов около 63 млн тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил порядка 91 млрд тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07%. На наш взгляд — это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более, когда речь идет о таких сложных процедурах как протезирование и имплантация.