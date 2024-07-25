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В центре Омска перекроют улицы из-за празднования Сабантуя

Также будет запрещена парковка транспорта.

Источник: Om1.ru

В департаменте общественной безопасности городской администрации сообщили о перекрытии двух улиц. Ограничения введут из-за празднования Международного иртышского Сабантуя 27 июля.

Так, с 10:00 до 18:00 движение будет перекрыто на следующих участках:

  • по улице 1-й Затонской на участке от улицы Красный Путь до территории городской зоны отдыха «Зеленый остров»;
  • по улице 2-й Затонской на участке от улицы Красный Путь до улицы Крутой Яр.

Также с 08:00 до 18:00 на указанных участках будет запрещена парковка автотранспорта.

Ранее стало известно, что в Омск поставили 44 экологичных автобусов марки «НефАЗ» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, последние четыре машины приехали на базу ПП-8 этой ночью. Транспорт оборудован системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями. В салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры.