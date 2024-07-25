В центре Омска перекроют улицы из-за празднования Сабантуя

Ранее стало известно, что в Омск поставили 44 экологичных автобусов марки «НефАЗ» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, последние четыре машины приехали на базу ПП-8 этой ночью. Транспорт оборудован системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями. В салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры.