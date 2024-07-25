Грязную и голодную девочку нашли в лесопосадке Караганды

«Ребенок явно отстает в развитии по возрасту. У нас было много детей, и зачастую, какие бы ни были родители, дети хотят домой, они скучают. В случае этой девочки такого не было, она совсем не хотела домой. Мы сообщили в полицию и органы опеки, что возвращать ее в семью нельзя. Также направили письмо в опеку об определении ее в центр адаптации несовершеннолетних и рассмотрении вопроса о лишении ее близких родительских прав. На сегодняшний день девочка переведена в центр адаптации несовершеннолетних».