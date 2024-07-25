Грязную и голодную девочку нашли в лесопосадке Караганды

В Караганде полицейские нашли в лесопосадке 7-летнюю девочку, которая вышла из дома для прогулки с собаками и заблудилась. Малышка была в грязной одежде, голодная и не могла назвать свое имя.
Полицейские привезли ребенка в центр для жертв бытового насилия при частном фонде «Коргау-Астана». При поступлении, по словам сотрудников центра, девочка выглядела неухоженно.
«Ребенка привезла сотрудница Михайловского отдела полиции, время было уже позднее. Сказала, что девочка потерялась, шла через лесопосадку, вышла погулять с собаками и ушла далеко от дома. Мы приняли малышку, при поступлении у нее были грязные волосы, одежда. Из-за плохо сформированной речи мы не смогли узнать ее имя. Она плохо разговаривает, тем не менее, с ее слов, она никогда не посещала садик, школу, родители пьют и не уделяют ей внимания. Более того, применяют физическую силу в отношении нее».
Девочку отмыли, накормили, после чего с ней поработал психолог. Специалист выявил, что малышка находится в тревожном состоянии, у нее есть страхи и она не чувствует опоры со стороны родителей, добавили в центре.
«Ребенок явно отстает в развитии по возрасту. У нас было много детей, и зачастую, какие бы ни были родители, дети хотят домой, они скучают. В случае этой девочки такого не было, она совсем не хотела домой. Мы сообщили в полицию и органы опеки, что возвращать ее в семью нельзя. Также направили письмо в опеку об определении ее в центр адаптации несовершеннолетних и рассмотрении вопроса о лишении ее близких родительских прав. На сегодняшний день девочка переведена в центр адаптации несовершеннолетних».
В отделе образования Караганды подтвердили, что найденная девочка не посещала детские сады или школы города. Также стало известно, что ее семья состоит на учете в органах полиции с прошлого года. По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, в декабре 2023 года ходатайство о лишении ее матери и отца родительских прав направляли в комиссию по защите прав несовершеннолетних. Тогда девочку поместили в центр адаптации на три месяца, а родителям дали шанс на исправление. Они были направлены в Единый центр помощи семье.
«В настоящее время в квартире по месту жительства проводится ремонт. 23 июля родители привлечены к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей. В настоящее время готовятся материалы для повторного рассмотрения на комиссии».