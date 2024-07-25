300 штрафов накопил воронежский водитель за нарушение ПДД

В отношении жителя одного из поселков региона было возбуждено 306 исполнительных производств, их общая сумма составила 357 тысяч рублей. Мужчина поначалу не был настроен выплачивать наложенные на него штрафы за опасную езду. Однако после ареста расчетных счетов и озвучивания при личном приеме перспективы на время остаться без водительских прав в сезон отпусков мужчина погасил задолженность в полном размере. Не так давно в Воронеже нашли водителя «Лексуса», в отношении которого было возбуждено 170 исполнительных производств за неуплату административных штрафов, выписанных в основном за превышение скорости. Опасаясь, что машину эвакуируют за это на штрафстоянку, водитель очень скоро все оплатил.