Из новосибирского транспорта исчезнут кондукторы: ответ мэрии

НОВОСИБИРСК, 25 июля, ФедералПресс. В ближайшее время новосибирский общественный транспорт оборудуют валидаторами. В соцсетях местные жители обеспокоены, что после перехода на новую систему кондуктора исчезнут навсегда. В мэрии города разъяснили, как все будет.