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Из новосибирского транспорта исчезнут кондукторы: ответ мэрии

НОВОСИБИРСК, 25 июля, ФедералПресс. В ближайшее время новосибирский общественный транспорт оборудуют валидаторами. В соцсетях местные жители обеспокоены, что после перехода на новую систему кондуктора исчезнут навсегда. В мэрии города разъяснили, как все будет.

«Обновление терминалов не заменит кондукторов в общественном транспорте Новосибирска. Работа для кондукторского состава предприятий будет сохранена, при этом произойдет замена терминалов кондуктора и водителя для поддержки нового функционала», — подчеркнули в пресс-службе.

В городской администрации добавили, что в стационарных валидаторах будет произведена замена программного обеспечения. К новому формату оплаты будет подключено более 2 200 автобусов, трамваев и троллейбусов.

Напомним, что в Новосибирске отменят пять маршруток и шесть автобусов.