Из новосибирского транспорта исчезнут кондукторы: ответ мэрии

«Обновление терминалов не заменит кондукторов в общественном транспорте Новосибирска. Работа для кондукторского состава предприятий будет сохранена, при этом произойдет замена терминалов кондуктора и водителя для поддержки нового функционала», — подчеркнули в пресс-службе.
В городской администрации добавили, что в стационарных валидаторах будет произведена замена программного обеспечения. К новому формату оплаты будет подключено более 2 200 автобусов, трамваев и троллейбусов.
Напомним, что в Новосибирске отменят пять маршруток и шесть автобусов.