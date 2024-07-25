В 14 учебных заведениях проведут ремонт кровли в Иркутске

В Иркутске продолжают заниматься ремонтом в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. На это из муниципального бюджета выделено примерно 65 миллионов. Этим летом в 14 организациях будет проведен ремонт кровли, смонтируют водосточную систему и снегозадержатель. Об это КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Большинство зданий построены еще в советский период, поэтому их верхние конструкции, безусловно, требуют обновления. Уделяем этому особое внимание для того, чтобы в дальнейшем избежать аварийных ситуаций и протечек воды в помещениях, — рассказала начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.
Капитальный ремонт крыши проведут в детских садах «Рябинка», № 58, 74, 84, 89, 123, 132, 145. В школах № 40, 46, 75, а также в образовательном комплексе «Лесной» и в Центре детского технического творчества.
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