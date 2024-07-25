В 14 учебных заведениях проведут ремонт кровли в Иркутске

В Иркутске продолжают заниматься ремонтом в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. На это из муниципального бюджета выделено примерно 65 миллионов. Этим летом в 14 организациях будет проведен ремонт кровли, смонтируют водосточную систему и снегозадержатель. Об это КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.