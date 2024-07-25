В Калининградской области добыли самый лёгкий самородок в сезоне

«Извлечённый в июле этого года камень “Петропавловский” изначально весил 1048 граммов. После очистки от горных пород, мытья и сушки его окончательный вес составил 1038 граммов. Таким образом, судьбу “Петропавловского” решили всего 38 граммов. В этом году он стал шестым самородком и одним из лёгких “тяжеловесов”», — сообщили в пресс-службе.