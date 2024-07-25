В Калининградской области добыли самый лёгкий самородок в сезоне

На Янтарном комбинате добыли самородок весом чуть более килограмма. Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе предприятия, это самый лёгкий образец в сезоне добычи 2024 года.
Самородок весом 1038 граммов обнаружили в Приморском карьере. Янтарь назвали «Петропавловский». Это шестой самородок, добытый в Калининградской области с начала 2024 года.
«Извлечённый в июле этого года камень “Петропавловский” изначально весил 1048 граммов. После очистки от горных пород, мытья и сушки его окончательный вес составил 1038 граммов. Таким образом, судьбу “Петропавловского” решили всего 38 граммов. В этом году он стал шестым самородком и одним из лёгких “тяжеловесов”», — сообщили в пресс-службе.
Уникальным янтарём считают образцы всех цветов и оттенков, свойственных природному камню весом не менее 1000 граммов. Самородки являются большой редкостью, в среднем их количество не превышает 20 штук в год. В 2023 году в Приморском карьере добыли 12 таких камней.
Все уникальные камни проходят государственную экспертизу. Затем часть из них выставляется на продажу, а другие передают в экспозиции собственных музейно-выставочных пространств комбината, расположенных в Янтарном и в Москве.