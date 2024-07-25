30-градусная жара вернется в Воронежскую область в выходные

Небольшое похолодание снова сменится тридцатиградусной жарой в Воронежской области. Столбики термометров снова поползут вверх в последние июльские выходные. Такой прогноз дали в региональном гидрометцентре.
Уже в субботу, 27 июля, синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до +31 градуса. В Воронеже ожидается до +29. А вот дождей не будет.
В воскресенье, 28 июля, воздух и вовсе в области может прогреться до +32 градусов и также без осадков.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в регионе сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайный уровень). Режим действует в Поворинском, Терновском, Грибановском районах и в Борисоглебском округе.