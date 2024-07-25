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30-градусная жара вернется в Воронежскую область в выходные

В четырех районах сохраняется V класс пожарной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Небольшое похолодание снова сменится тридцатиградусной жарой в Воронежской области. Столбики термометров снова поползут вверх в последние июльские выходные. Такой прогноз дали в региональном гидрометцентре.

Уже в субботу, 27 июля, синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до +31 градуса. В Воронеже ожидается до +29. А вот дождей не будет.

В воскресенье, 28 июля, воздух и вовсе в области может прогреться до +32 градусов и также без осадков.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в регионе сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайный уровень). Режим действует в Поворинском, Терновском, Грибановском районах и в Борисоглебском округе.