Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму

Получить путевку на санаторно-курортное лечение могут те граждане льготных категорий, которые выбрали набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, а не в денежном выражении. При этом путевка выделяется по назначению врача, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.