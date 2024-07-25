Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму

«Отделение СФР по Республике Крым выдало уже более 2 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение. С начала года региональным отделением уже приобретено 3089 путевок для обеспечения крымчан льготных категорий», — говорится в сообщении.
Получить путевку на санаторно-курортное лечение могут те граждане льготных категорий, которые выбрали набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, а не в денежном выражении. При этом путевка выделяется по назначению врача, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.
«Профиль санатория определяется врачом. Если получатель НСУ выбрал предоставление в натуральном виде услуги по проезду к месту лечения и обратно, то и дорога до санатория будет для него бесплатной», — уточняют в крымском отделении фонда.
Кроме того, бесплатными путевками могут быть обеспечены сопровождающие лица некоторых категорий детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы получить путевку, следует подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или лично в клиентских службах СФР. Для этого потребуется предоставить оригинал справки из медицинской организации о наличии показаний и отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению по форме 070/у.
«Проверить свой номер в очереди жители Республики Крым могут на региональной странице сайта СФР в разделе “Гражданам”, “Очередь на санаторно-курортное лечение”. Для этого потребуется ввести номер СНИЛС», — уточнили в организации.
Санаторно-курортное лечение должно продолжаться 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.
Бесплатные путевки для отдыха и оздоровления в Крыму получают также дети из Херсонской области. Это стало возможным благодаря масштабной программе организации отдыха детей из Херсонщины, которая действует в рамках соответствующих соглашений.