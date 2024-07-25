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В Самаре проезд в автобусе № 80 хотят сделать льготным

Кроме того, маршрут планируется подлить до станции «Аврора».

Жители Самары под одним из постов врио губернатора в соцсетях пожаловались на транспортную доступность микрорайона Волгарь. По их словам, с тех пор, как 23 июля 2024 года у автобуса № 5д изменилось расписание, ситуация с транспортом в микрорайоне еще больше ухудшилась. К тому же, вместо вместительных низкопольных автобусов по маршруту пустили ГАЗели, в которые невозможно сесть, так они едут переполненными.

Отвечая на критику, в департаменте транспорта 24 июля ответили, что для улучшения транспортной доступности Куйбышевского района планируется перевести автобус № 80 на работу по регулируемым тарифам и продлить его маршрут до автостанции «Аврора».

По словам чиновников, на маршрут будет выходить 18 низкопольных автобусов среднего класса.

— По мере финансовой возможности автобус будет запущен, — добавили в дептрнасе.