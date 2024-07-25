На Башкирию обрушатся сильные ливни и шквалистый ветер

По данным ведомства, 26 июля местами по региону ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, порывы ветра до 15−20 м/с, днем град, ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее.
МЧС призывает соблюдать правила безопасности.
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды.
По данным ведомства, 26 июля местами по региону ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, порывы ветра до 15−20 м/с, днем град, ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее.
МЧС призывает соблюдать правила безопасности.