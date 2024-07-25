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На Башкирию обрушатся сильные ливни и шквалистый ветер

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По данным ведомства, 26 июля местами по региону ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, порывы ветра до 15−20 м/с, днем град, ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее.

МЧС призывает соблюдать правила безопасности.