Погода в Ростове-на-Дону в выходные 27 — 28 июля: В город придут жара и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 27 — 28 июля не будет такой жаркой, как на прошлой неделе, но выше +30 градусов столбики термометров все же поднимутся. А вот по ночам будет не просто прохладно — холодно по июльским меркам. Публикуем подробный прогноз Ростгидрометцентра.