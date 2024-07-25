Погода в Ростове-на-Дону в выходные 27 — 28 июля: В город придут жара и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 27 — 28 июля не будет такой жаркой, как на прошлой неделе, но выше +30 градусов столбики термометров все же поднимутся. А вот по ночам будет не просто прохладно — холодно по июльским меркам. Публикуем подробный прогноз Ростгидрометцентра.
В Ростове-на-Дону синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. В субботу, 27 июля, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +18 — +20 градусов, а днем +29 — +31.
В воскресенье, 28 июля, с утра будет малооблачно, а в течение дня ясно. Ночью столбики термометров покажут +20 — +25 градусов, а днем воздух прогреется до +31 — +33 градусов.
По Ростовской области также ожидается облачная погода. В субботу будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5 — 10 метров в секунду, а днем местами порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +16 — +21 градуса, местами похолодает до +12, а по северу возможно до +9. Днем потеплеет до +26 — +33 градусов.
В воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха в северных районах составит от +12 — +18, а днем воздух прогреется до +30 — +31. По югу ночью будет +17 — +23 градуса, а днем потеплеет до +31 — +32 градусов.