Костанайского имама уволили за вождение в нетрезвом виде

В ведомстве сообщили, что в соцсетях распространилась информация о нарушении правил дорожного движения имамом Костанайской области Бахытбеком Тажимбетом 23 июля 2024 года в поселке Бурабай Акмолинской области. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.