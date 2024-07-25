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Костанайского имама уволили за вождение в нетрезвом виде

В казахстанских СМИ появилась информация о задержании имама Костанайской области за вождение в нетрезвом виде. Духовное управление мусульман Казахстана сделало официальное заявление, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: muftyat.kz

В ведомстве сообщили, что в соцсетях распространилась информация о нарушении правил дорожного движения имамом Костанайской области Бахытбеком Тажимбетом 23 июля 2024 года в поселке Бурабай Акмолинской области. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— Лица, грубо нарушающие нормы права и этику духовенства, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Бахытбек Тажимбет, действовавший недостойно священнослужителя, был уволен с должности главного имама Костанайской области.

сообщили в духовенстве.

Духовное управление мусульман Казахстана также принесло извинения и попросило прощения у мусульманского жамагата.