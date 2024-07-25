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В воскресенье в Омске пройдет общеепархиальный Крестный ход

Мероприятие посвящено Дню крещения Руси.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в это воскресенье, 28 июля, пройдет общеепархиальный Крестный ход приуроченный Дню крещения Руси. Участниками Крестного хода станут прихожане всех православных приходов Омского Прииртышья.

К праздничной даче в Омск из Тобольска будет доставлена Абалакская икона Пресвятой Богородицы «Знамение». В воскресенье Крестным ходом ее пронесут во главе шествия в Никольский Казачий собор.

Старт Крестного хода будет ориентировочно в 10:00 часов около Успенского кафедрального собора. Перед началом в 8:00 часов митрополит Омский и Таврический Дионисий с архиереями и духовенством Омской митрополии проведет божественную литургию.

Крестный ход пройдет по традиционному маршруту — после богослужения верующие пройдут по Любинскому проспекту и улице Ленина до Свято-Никольского казачьего собора.

Завершением Крестного хода будет молебен на площади у Свято-Никольского казачьего собора.