В Алматы на ночь перекроют участок улицы Абая

С 22:00 25 до 08:00 26 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Абая от улицы Алтынсарина до станции метро «Сарыарка» (парк Family) в западном направлении. Движение в восточном направлении останется открытым.
Эти временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Работы проводятся в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Жителям и гостям города рекомендуется учитывать данные изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда.