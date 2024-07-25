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В Алматы на ночь перекроют участок улицы Абая

По данным акимата, в Алматы на одну ночь будет перекрыт участок улицы Абая, передает Tengri Auto.

С 22:00 25 до 08:00 26 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Абая от улицы Алтынсарина до станции метро «Сарыарка» (парк Family) в западном направлении. Движение в восточном направлении останется открытым.

Эти временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Работы проводятся в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Жителям и гостям города рекомендуется учитывать данные изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда.