В Алматы на ночь перекроют участок улицы Абая

С 22:00 25 до 08:00 26 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Абая от улицы Алтынсарина до станции метро «Сарыарка» (парк Family) в западном направлении. Движение в восточном направлении останется открытым.