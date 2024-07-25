Метеоролог КФУ Переведенцев дал прогноз погоды на август в Татарстане

В Татарстане в августе погода будет соответствовать климатической норме. Среднемесячная температура воздуха составит +18,5 градуса при 50 миллиметрах осадков. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы ККФУ Юрий Переведенцев.
По словам ученого, в ближайшее время ухудшения погоды в виде гроз, дождей и ливней не будет. Это связано с тем, что температурный фон уже невысокий. В четверг, 25 июля, ожидается очередное понижение температуры, но, а после снова придет потепление.
Как отметил Переведенцев, последний месяц лета отличается от июля всего на 1,5 градуса. В связи с этим условия для жаркой погоды сохранятся. На следующей неделе температура воздуха вернется в пределы климатической нормы.
Ранее ученый КФУ рассказал, вернется ли жара в Татарстан в августе. На смену палящему солнцу пришли дождевые тучи и значительное похолодание.