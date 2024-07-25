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В Ташкенте арестовали мужчину за хейтерский комментарий в адрес израильского посла

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам вынес приговор узбекистанцу, оскорбившему в соцсетях посла Израиля, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно материалам дела, 36-летний житель Хорезмской области оставил агрессивный комментарий в одном из Telegram-каналов под новостью о завершении миссии посла Израиля в Узбекистане.

Комментатора вызвали в РОВД на беседу. Однако мужчина не подчинился сотрудникам правоохранительных органов: он устроил скандал у входа в здание УКД ОВД, нецензурно выражался, нарушая общественный покой.

Суд признал его виновным по статьям 183 (Мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Ему назначили 10 суток ареста, а также обязали выплатить 510 тысяч сумов за содержание под арестом.