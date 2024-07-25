В Ташкенте арестовали мужчину за хейтерский комментарий в адрес израильского посла

Суд признал его виновным по статьям 183 (Мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Ему назначили 10 суток ареста, а также обязали выплатить 510 тысяч сумов за содержание под арестом.