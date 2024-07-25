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С начала года жители Иркутской области перевели мошенникам более миллиарда

Полиция Иркутска и представители банков рассказали о методах борьбы с аферистами.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года аферисты похитили у жителей Приангарья более 1,1 миллиарда рублей. В Иркутске прошла конференция, которую посвятили вопросам безопасности в Интернете и способам возвращения денег, отправленных на счет преступников. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Иркутской области.

— С 25 июля финансовые организации обязаны приостанавливать денежные переводы лицам, находящимся в черном списке банка. В случае, если перевод совершен без ведома и согласия клиента — деньги вернут обратно. Перед отправкой денежных средств платежный оператор будет сверять реквизиты получателя с ранее засвеченными мошенническими счетами и приостанавливать операцию, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего аферисты представляются сотрудниками банков, инвестиционных компаний, работниками платформы госуслуг, операторами мобильной связи или же правоохранителями. Полиция рекомендует в случае получения подобного звонка класть трубку и обращаться в отделение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за переплату коммунальных услуг жителям Ленинского района в Иркутске вернули 300 тысяч.