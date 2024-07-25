Как правильно собирать грибы: советы и рекомендации

Отправляясь в лес, не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты и надеть тёплую непромокаемую одежду, закрывающую всё тело, чтобы защититься от укусов насекомых. Кроме того, не забудьте взять с собой компас. Это незаменимый инструмент для ориентации в лесу.