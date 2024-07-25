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Как правильно собирать грибы: советы и рекомендации

В Челябинской области стартовал сезон сбора грибов. После дождей и тёплой погоды в лесах настал период «тихой охоты».

Отправляясь в лес, не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты и надеть тёплую непромокаемую одежду, закрывающую всё тело, чтобы защититься от укусов насекомых. Кроме того, не забудьте взять с собой компас. Это незаменимый инструмент для ориентации в лесу.

Также будьте внимательны при сборе грибов. Если у вас возникли сомнения относительно съедобности гриба, лучше оставьте его в лесу.

Чтобы определить, съедобен гриб или нет, обратите внимание на следующие признаки:

— Цвет. Несъедобные грибы часто имеют необычную окраску, например, ярко-красную или ярко-жёлтую.

— Форма. Некоторые несъедобные грибы имеют характерную форму, которую легко запомнить. Например, бледная поганка напоминает своим внешним видом зонтик.

— Запах. Многие несъедобные грибы имеют неприятный запах. Если гриб пахнет резко или необычно, лучше его не брать.

— Поверхность. У несъедобных грибов поверхность может быть липкой, слизистой или иметь необычный цвет.