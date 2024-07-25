Как правильно собирать грибы: советы и рекомендации

Отправляясь в лес, не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты и надеть тёплую непромокаемую одежду, закрывающую всё тело, чтобы защититься от укусов насекомых. Кроме того, не забудьте взять с собой компас. Это незаменимый инструмент для ориентации в лесу.
Также будьте внимательны при сборе грибов. Если у вас возникли сомнения относительно съедобности гриба, лучше оставьте его в лесу.
Чтобы определить, съедобен гриб или нет, обратите внимание на следующие признаки:
— Цвет. Несъедобные грибы часто имеют необычную окраску, например, ярко-красную или ярко-жёлтую.
— Форма. Некоторые несъедобные грибы имеют характерную форму, которую легко запомнить. Например, бледная поганка напоминает своим внешним видом зонтик.
— Запах. Многие несъедобные грибы имеют неприятный запах. Если гриб пахнет резко или необычно, лучше его не брать.
— Поверхность. У несъедобных грибов поверхность может быть липкой, слизистой или иметь необычный цвет.