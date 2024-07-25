Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году.

Источник: Минтруд РФ

Новогодние и Рождественские праздники

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это самый длинный период непрерывного отдыха, включающий новогодние праздники и Рождество.

День защитника Отечества

С 22 по 23 февраля. В это время граждане России отмечают День защитника Отечества, который традиционно посвящен чествованию военных и всех, кто служил в армии.

Международный женский день

С 8 по 9 марта. Этот день посвящен женщинам и их вкладу в общество, традиционно отмечается цветами и подарками.

Праздник Весны и Труда

С 1 по 4 мая. Первомай празднуется как День международной солидарности трудящихся.

День Победы

С 8 по 11 мая. День Победы — это один из самых значимых праздников в России, россияне отмечают победу СССР над фашистской Германией и завершение Великой Отечественной войны.

День России

С 12 по 15 июня. Этот праздник отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России.

День народного единства

Со 2 по 4 ноября. Этот праздник посвящен важным историческим событиям, связанным с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Новогодние каникулы 2025−2026 годов

С 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Этот период включает новогоднюю ночь и последующие новогодние праздники, создавая возможность для долгого отдыха.

туризм и отдых
праздники