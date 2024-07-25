В Сочи на Красной Поляне сняли на видео трех медведей

На видео видно, как медведица и два ее медвежонка переходят дорогу, но при виде автомобильных фар животные на мгновение растерялись. Спустя несколько секунд медведица приняла решение ретироваться и скрылась с медвежатами в темноте. Очевидно, что дикие звери снова вышли в населенный пункт в поисках еды. Подобные случаи здесь не редкость и уже давно не удивляют местных жителей и туристов.