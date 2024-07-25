Пять «шериф-балок» установят на воронежских дорогах

Первая «шериф-балка» была установлена 24 июля на 5 километре трассы М-4 «Дон» в Рамони. Кроме того, в ближайшее время спецсигналы появятся в Хохольском районе на 42 километре трассы «Воронеж -Луганск», а также в Семилукском районе на 1 и 27 километре автотрассы «Обход Воронежа — Воронеж». Что касается отдаленных районов области, то «шериф-балку» там собираются установить на 43 километре трассы «Елань-Колено — Воробьевка» в Воробьевском районе.