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Пять «шериф-балок» установят на воронежских дорогах

Автоинспекция региона объявила об установке специальных сигналов на дорогах областного значения. «Шериф-балки» появятся в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«Шериф-балкой» называют специальное устройство, которое подражает световым сигналам полицейских машин. Балка светится красным и синим цветами и привлекает дополнительное внимание водителей, таким образом, стимулируя их соблюдать ПДД.

Первая «шериф-балка» была установлена 24 июля на 5 километре трассы М-4 «Дон» в Рамони. Кроме того, в ближайшее время спецсигналы появятся в Хохольском районе на 42 километре трассы «Воронеж -Луганск», а также в Семилукском районе на 1 и 27 километре автотрассы «Обход Воронежа — Воронеж». Что касается отдаленных районов области, то «шериф-балку» там собираются установить на 43 километре трассы «Елань-Колено — Воробьевка» в Воробьевском районе.

ГИБДД