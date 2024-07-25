Август в Красноярске прогнозируют прохладным и пасмурным

Температура воздуха в августе ночью в среднем составит от +10 до +15 градусов, в отдельные дни прогнозируется понижение до +2… +7 градусов. Днём ожидается от +20… +25 градусов, в отдельные дни возможно повышение до +29 градусов. В последней пятидневке градусники покажут в дневное время около +15… +20 градусов.
Месячное количество осадков приблизительно составит от 41 до 75 мм. В основном ожидаются небольшие и умеренные дожди.
Дмитрий Ульянов отметил, что прогноз погоды на август носит предварительный характер, уточняющие данные синоптики сообщат в последних числах июля.
Напомним, что жителей центральных и южных районов Красноярского края с 25-го по 27 июля ожидает аномальная жара выше +30 градусов.