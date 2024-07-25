Август в Красноярске прогнозируют прохладным и пасмурным

Температура воздуха в августе ночью в среднем составит от +10 до +15 градусов, в отдельные дни прогнозируется понижение до +2… +7 градусов. Днём ожидается от +20… +25 градусов, в отдельные дни возможно повышение до +29 градусов. В последней пятидневке градусники покажут в дневное время около +15… +20 градусов.