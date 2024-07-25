Более 70 камер видеонаблюдения установят в подземных переходах Иркутска

До конца года в Иркутске установят 238 камер наблюденья. По инициативе МВД 78 из них будет находиться в подземных пешеходных переходах. Это поможет снизить количество преступлений и уберечь различные объекты от вмешательства вандалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.