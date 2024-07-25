Более 70 камер видеонаблюдения установят в подземных переходах Иркутска

До конца года в Иркутске установят 238 камер наблюденья. По инициативе МВД 78 из них будет находиться в подземных пешеходных переходах. Это поможет снизить количество преступлений и уберечь различные объекты от вмешательства вандалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Как показывает практика, полиция все больше использует возможности городского видеонаблюдения при розыске подозреваемых или установлении составов преступлений. Кроме того, за помощью часто обращаются различные организации и жители, — прокомментировал Директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.
Сейчас на 54 территориях Иркутска работает свыше 1000 камер. Все происходящее фиксируется в Едином центре видеонаблюдения Иркутска. Также доступ есть и у правоохранителей. Это помогает наблюдать за тем, что происходит на улицах города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске насмерть сбили пешехода.