Запрет на посещение лесов продлили до 16 августа в Воронежской области

В Воронежской области до 16 августа продлили запрет на пребывание на землях лесного фонда. Связано это с чрезвычайной пожарной опасностью в районах региона. Соответствующий приказ регионального минлесхоза опубликовали в четверг, 25 июля.
Согласно документу, новое ограничение на пребывание в воронежских лесах будет действовать с 27 июля до 16 августа включительно.
Из-за аномальной жары, которая продолжается в Воронежской области, в леса заезжать нельзя по причине безопасности. Исключение составляют только автомобили экстренных служб. На границах территорий в связи с этим установили предупредительные знаки. Усилено патрулирование лесов, особенно хвойных.
Напомним, нарушителям запрета грозят большие штрафы: физлицам до 20 тысяч рублей, должностным и юридическим — до 60 и 800 тысяч.