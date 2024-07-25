Запрет на посещение лесов продлили до 16 августа в Воронежской области

Из-за аномальной жары, которая продолжается в Воронежской области, в леса заезжать нельзя по причине безопасности. Исключение составляют только автомобили экстренных служб. На границах территорий в связи с этим установили предупредительные знаки. Усилено патрулирование лесов, особенно хвойных.