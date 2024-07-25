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Запрет на посещение лесов продлили до 16 августа в Воронежской области

В леса ни заходить, ни заезжать нельзя по причине безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области до 16 августа продлили запрет на пребывание на землях лесного фонда. Связано это с чрезвычайной пожарной опасностью в районах региона. Соответствующий приказ регионального минлесхоза опубликовали в четверг, 25 июля.

Согласно документу, новое ограничение на пребывание в воронежских лесах будет действовать с 27 июля до 16 августа включительно.

Из-за аномальной жары, которая продолжается в Воронежской области, в леса заезжать нельзя по причине безопасности. Исключение составляют только автомобили экстренных служб. На границах территорий в связи с этим установили предупредительные знаки. Усилено патрулирование лесов, особенно хвойных.

Напомним, нарушителям запрета грозят большие штрафы: физлицам до 20 тысяч рублей, должностным и юридическим — до 60 и 800 тысяч.

штрафы