Храм посреди воды. В Казани уникальный остров откроют для всех желающих

20-метровая усеченная пирамида со входами по четырем сторонам расположилась на маленьком острове на реке Казанке. Внутри здания находятся церковь во имя Спаса Нерукотворного, по краям четыре кельи, а ниже оборудован склеп, где до сих пор хранятся кости погибших воинов. Елдашев полагает, что это крупнейшая в России братская могила, в которой покоятся не менее 10 тысяч человек. Чиновники считают, что без должной системы отопления и вентиляции объект начнет погибать.