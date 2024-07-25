Храм посреди воды. В Казани уникальный остров откроют для всех желающих

В столице Татарстана приступили к восстановлению храма, расположенного на Казанке. Это он, с трех сторон окруженный водной гладью, притягивает взгляды казанцев и туристов, проезжающих по Кировской дамбе.
Храм Спаса Нерукотворного построен еще в XIX веке, но немногие знают, что он установлен на одном из старейших воинских мемориалов России.
За свою долгую историю памятник пережил многое, а сейчас там проводят самую масштабную реставрацию в его истории. О том, какой в скором времени предстанет уникальная достопримечательность столицы Татарстана, читайте в материале «АиФ-Казань».
По распоряжению Александра I.
История России богата событиями, которые навсегда изменили ход развития страны. Одним из таких значимых моментов стало взятие Казани в 1552 году, завершившее многовековую борьбу Москвы и Казанского ханства. Это событие не только укрепило Московское государство, но и положило конец независимости Казанского ханства. В память о воинах, павших в этой битве, был воздвигнут храм-памятник.
Известный казанский историк-краевед, член Союза писателей России Анатолий Елдашев отмечает, что 4 октября 1552 года князь Иван Грозный приказал устроить на берегу реки Казанки братскую могилу для погибших во время осады Казани. На следующий день после взятия города здесь возвели монастырь Успения Пресвятой Богородицы для проведения заупокойных служб.
Однако место для монастыря оказалось неудачным: каждую весну деревянные постройки затапливались разлившейся рекой. В 1560 году монастырь перенесли ниже по течению на высокую Зилантову гору, где он находится и поныне — Зилантов Свято-Успенский монастырь. Поминальные службы перенесли туда, а на месте братской могилы установили часовню.
В 1811 году священники подняли вопрос об увековечении памяти павших воинов и установке памятника. По распоряжению царя Александра I строительство началось в 1813 году и завершилось в 1823 году. Храм освятили 30 августа во имя Нерукотворного образа Спасителя, изображенного на знамени Ивана Грозного.
В XIX веке памятник несколько раз реконструировался из-за наводнений, которые разрушали фундамент. С приходом советской власти в 1918 году богослужения прекратились, а храм был разорен и разграблен.
В 1958 году памятник реставрировал советский архитектор А. Бикчентаев. В ходе работ были закрашены церковные росписи и снят крест, убраны все атрибуты, связанные с церковной тематикой. Храм пребывал в упадке вплоть до перестройки.
Церковные службы восстановили в 2001 году, но состояние памятника оставалось удручающим. В 2004 году остров, на котором стоит памятник, соединили мостом с Кировской дамбой, а в 2005 году начались ремонтные работы. Под храмом обнаружили останки погибших воинов, для которых создали бетонный саркофаг.
В 2006 году в цокольном этаже храма открыли церковь-усыпальницу в честь преподобного Илии Муромца, по образу усыпальницы Киево-Печерской лавры, где покоятся мощи этого былинного богатыря.
Современное состояние и ясное будущее.
20-метровая усеченная пирамида со входами по четырем сторонам расположилась на маленьком острове на реке Казанке. Внутри здания находятся церковь во имя Спаса Нерукотворного, по краям четыре кельи, а ниже оборудован склеп, где до сих пор хранятся кости погибших воинов. Елдашев полагает, что это крупнейшая в России братская могила, в которой покоятся не менее 10 тысяч человек. Чиновники считают, что без должной системы отопления и вентиляции объект начнет погибать.
«Внутри есть крипта — церковь под церковью. В народе ходит легенда, что под храмом есть подземный ход в сторону Кремля. На самом деле под него можно спуститься на глубину до четырех метров и пройти по периметру храма. В центре находится углубление с останками бойцов», — делится историк.
По словам краеведа, на сегодняшний день храм-памятник в довольно печальном состоянии. Старинные росписи уже осыпались, про остальные конструкции и говорить нечего. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия организовал первый этап реставрации, на данный момент специалисты укрепляют берега для защиты здания от воды, а также проводят работы по шпунтированию с разбором старых конструкций.
В дальнейшем им предстоят отделка и восстановление живописи, организация подъездных путей и моста для туристов. Мост будет располагаться, как сейчас, со стороны Кировской дамбы, или от речного техникума.
По словам главы Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, реставрацию должны завершить за два года. Всего на работы самую масштабную реставрацию в истории храма из федерального и регионального бюджетов выделили 300 миллионов рублей.