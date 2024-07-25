Прекрасные лотосы зацвели на пруду в Богоявленовке под Воронежем: фото

Лотос — водное многолетнее травянистое растение, цветы которого могут достигать до 25 см в диаметре. Преимущественно растет на территории Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Индостана, Китая. В России встречается на побережье Каспийского моря, в дельтах Волги и Тамани, в нижнем течении Амура. В Семилукском районе Воронежской области лотосы появились усилиями местных жителей — Николая и Светланы Будариных и их дочери Натальи Хлыстовой. Семена дальневосточного лотоса Комарова они привезли с озера Ханка в Приморском крае в 2010 году, в 2014-м появились первые листья, а в июле следующего года — цветы. С тех пор бутоны распускаются ежегодно.



Пруд в Богоявленовке стал визитной карточкой района и достопримечательностью области. Ежегодно он привлекает множество туристов. В августе 2021 года это стало причиной конфликта. Жители СНТ «Осень», дома которых расположены возле водоема, крайне недружелюбно встретили туристов из Липецка.



В мае 2022 года воронежцев обеспокоило появление «болота» в 2 км от пруда с лотосами. Неизвестные разлили там отходы животноводства.



Как сообщало РИА «Воронеж», позднее экологи заявили, что отходы никуда не стекают и не несут пруду угрозы. Однако заявление в правоохранительные органы все равно было направлено. На цветение лотосов отходы не повлияли — цветы распустились в середине лета. В 2023-м лотосы на пруду практически не цвели.