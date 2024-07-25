Марш по воде: в Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада

На зрелище пришли посмотреть петербуржцы и гости города. Люди с любопытством взирают, как военные корабли «маршируют» по водной глади мимо разведенных переправ. Присутствующие снимают на мобильные телефоны происходящее, словно это не репетиция, а настоящий парад.