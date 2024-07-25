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Марш по воде: в Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада

В центре Петербурга прошла генеральная репетиция Главного Военно-морского парада. Для беспрепятственного прохода кораблей через Неву одновременно развели Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Корреспондент «МК в Питере» увидел торжественное шествие боевых красавцев по водной глади реки и рассказал, как это было.

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«Здравствуйте, товарищи китайские моряки! Поздравляю вас с праздником военно-морского флота», — раздается голос с китайского эсминца «Jiaozuo». В ответ звучит дружный хор на языке Поднебесной.

На зрелище пришли посмотреть петербуржцы и гости города. Люди с любопытством взирают, как военные корабли «маршируют» по водной глади мимо разведенных переправ. Присутствующие снимают на мобильные телефоны происходящее, словно это не репетиция, а настоящий парад.

Погода благоприятствует. Солнечные лучи играют на водной глади, создавая переливы света и тени. В прошлый раз репетиция прошла под сильным дождем, поэтому желающих увидеть шествие кораблей было немного.

Празднование Дня ВМФ, которое пройдет в Петербурге 28 июля, откроется традиционным зажжением факелов на Ростральных колоннах. Водная часть мероприятия начнется с построения личного состава и исполнения гимна. На крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг, а в акватории Невы пройдут более 20 судов.

Среди них парусник «Крузенштерн», «Мир», «Седов» и сторожевой корабль «Сочи», малые ракетные и противолодочные суда, корветы и тральщики. К ним присоединятся и иностранные участники — индийский фрегат и китайский эсминец.

За прохождением кораблей можно будет наблюдать на Дворцовой площади. Для петербуржцев и гостей города организуют трансляцию парада на специально установленных экранах.

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