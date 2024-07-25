Как разобраться в правильном написании «прийти» / «придти» — советы филолога

* И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня? (А. И. Куприн, «Поединок»). Прийти отвечает на вопрос «что сделать?».