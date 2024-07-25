У озера Средний Кабан в Казани проложат четырехполосную автодорогу

Новая трасса будет относиться к числу магистральных улиц районного значения. Сначала предполагается возвести участок от Фермского шоссе вблизи строящегося жилого комплекса «Алтын Яр» до моста через Монастырскую протоку, а потом — от моста до выхода на улицу Кулагина. Проект межевания разработан пока только на первый этап работ, проект межевания на второй этап будет создан отдельно.